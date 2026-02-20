Размер шрифта
Эксперт объяснил массовый переход россиян на коктейли и безалкогольное вино

Ресторатор Миронов: россияне отказываются от алкоголя из-за подорожания вина
DavideAngelini/Shutterstock/FOTODOM

Россияне начали отказываться от алкоголя на фоне того, что вино сильно выросло в цене. Все чаще посетители заведений общепита выбирают либо коктейли, либо безалкогольные напитки, рассказал НСН омбудсмен ресторанного бизнеса Москвы, основатель сети ресторанов «Мясо&Рыба» Сергей Миронов.

По его словам, стоимость вина растет слишком стремительно, что заставляет россиян отказываться от него – именно по этой причине чаще всего спросом пользуются безалкогольные коктейли и заменители спиртных напитков.

«Раньше смеялись при словах «безалкогольное вино», а сейчас и оно идет неплохо, и вермуты пьют безалкогольные, — отметил Миронов. — Вообще идет достаточно сильная тенденция к безалкогольным напиткам. Все больше людей вообще не пьет алкоголь, предпочитая что-то безалкогольное».

Напомним, до этого сообщалось, что производство алкогольных коктейлей в России по итогам 2025 года выросло на 11,5% — примерно до 2,56 млн декалитров. Опрошенные «Ъ» эксперты указывают, что потребительский интерес к готовым алкогольным коктейлям с разными вкусами — это общемировой тренд, и Россия активно к нему приобщается.

Ранее стало известно, что в России вырос спрос на безалкогольное пиво и растительные продукты.
 
