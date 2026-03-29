Пьяный мужчина выстрелил в пару с детьми в петербургском парке

В Петербурге 56-летнего мужчину заподозрили в стрельбе по паре с детьми. Об этом со ссылкой на ГУ МВД России по региону сообщает телеканал 78.ru.

Инцидент произошел 26 марта в парке, когда 36-летний мужчина гулял с детьми и 37-летней знакомой. В момент, когда они шли у дома №106 на проспекте Луначарского, неизвестный выстрелил им в спину и скрылся.

Дети в результате случившегося не пострадали. Оба взрослых получили ссадины и непроникающие ранения.

Возбуждено уголовное дело по статье о хулиганстве. На следующий день в квартире, расположенной по тому же адресу, задержали ранее судимого безработного местного жителя. По предварительным данным, он, будучи пьяным, выстрелил в людей из пневматического пистолета. Причиной его поступка стал предшествовавший стрельбе конфликт. У мужчины изъяли оружие.

Ранее ростовчанин обстрелял подростков из винтовки за то, что они бросали камни в его гараж.

 
