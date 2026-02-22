Размер шрифта
«Аэрофлот» обновил постное меню к Великому посту

Постное питание в «Аэрофлоте» стало доступно круглый год
Пресс-служба «Аэрофлота»

Авиакомпания «Аэрофлот» обновила постное меню в связи с началом Великого поста, который стартует 23 февраля. Об этом сообщили в пресс-службе перевозчика.

Как уточнили в компании, согласно церковным канонам, в рационе отсутствуют продукты животного происхождения. Отмечается, что в специальном меню «Постное» акцент сделан на овощи, крупы, фрукты и растительные ингредиенты. Его можно заказать бесплатно при бронировании билета онлайн или через контакт-центр.

Постное питание будет доступно в классе «Бизнес» на всех маршрутах, а в классах «Комфорт» и «Эконом» — на перелетах продолжительностью от трех часов.

В «Бизнесе» пассажирам предложат спринг-роллы с овощами, винегрет, тортилью с хрустящими овощами, печеный баклажан с маринованным цукини, тыквой и перцем-гриль, постную лазанью из баклажанов, овощи с молодым картофелем в соусе ромеско, пшеничную кашу на миндальном молоке с яблоками и курагой, гречневую кашу с белыми грибами, а также свежие фрукты на десерт.

В «Комфорте» пассажиры смогут попробовать винегрет, салат табуле, постную лазанью, пшеничную кашу на миндальном молоке и фрукты.

В свою очередь в «Экономе» предлагают винегрет, салат табуле, ассорти из свежих овощей, запеченные овощи в специях карри, жареный картофель с грибами, рисовая каша на воде с миндальными лепестками и фрукты.

Перевозчик уточнил, что обновленное постное меню будет доступно не только во время Великого поста, но и в течение всего года.
 
