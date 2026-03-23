Стало известно, сколько стоит летний отдых во Вьетнаме

Средний чек на отдых во Вьетнаме летом 2026 года составляет 270 тысяч рублей, при этом минимальная стоимость тура на двоих с перелетом начинается от 180 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе Travelata.

Директор по маркетингу компании Олег Козырев отметил, что интерес к Вьетнаму продолжает расти, в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, доля бронирований на это направление уже достигла 3%, что позволило стране занять пятую позицию среди популярных зарубежных направлений у россиян.

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, в свою очередь, заявил, что Вьетнам остается одним из самых разнообразных и круглогодичных направлений Юго-Восточной Азии. Он добавил, что Вьетнам считается относительно недорогим направлением, однако итоговая стоимость поездки во многом зависит от цены авиабилетов. Так, перелет туда и обратно до Нячанга на прямых рейсах может стоить около 80 тысяч рублей.

По данным Travelata, туры в Нячанг в июне стартуют от 180 тысяч рублей на двоих — это 14 ночей в двухзвездочном отеле без питания с учетом перелета и трансфера.

При этом, как отметил Мурадян, в Нячанге представлен широкий выбор отелей. Есть варианты с системой «все включено» от 70 тысяч рублей за двоих на 10 дней, однако размещение в пятизвездочных гостиницах обойдется в 120–140 тысяч рублей без учета перелета.

Что касается Дананга, добраться туда можно стыковочными рейсами от 70 тысяч рублей на человека. Стоимость отеля с системой «все включено» на 10 дней на двоих начинается от 100 тысяч рублей. При этом Мурадян рекомендовал выбирать размещение с завтраками, чтобы познакомиться с местной кухней — в таком случае хороший отель будет стоить около 50 тысяч рублей за двоих на 10 ночей плюс перелет.

Он также отметил, что Камрань подходит для спокойного пляжного отдыха: там расположены крупные отельные комплексы с собственной инфраструктурой. По его словам, проживание в пятизвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 130–150 тысяч рублей за двоих на 10 дней, а общий бюджет поездки составит около 300 тысяч рублей.

