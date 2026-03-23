Стало известно, сколько стоит летний отдых во Вьетнаме

Travelata: средний чек на летний отдых во Вьетнаме составляет 270 тыс. рублей
Средний чек на отдых во Вьетнаме летом 2026 года составляет 270 тысяч рублей, при этом минимальная стоимость тура на двоих с перелетом начинается от 180 тысяч рублей. Об этом РИА Новости сообщили в сервисе Travelata.

Директор по маркетингу компании Олег Козырев отметил, что интерес к Вьетнаму продолжает расти, в том числе на фоне конфликта на Ближнем Востоке. По его словам, доля бронирований на это направление уже достигла 3%, что позволило стране занять пятую позицию среди популярных зарубежных направлений у россиян.

Генеральный директор туроператора Space Travel Артур Мурадян, в свою очередь, заявил, что Вьетнам остается одним из самых разнообразных и круглогодичных направлений Юго-Восточной Азии. Он добавил, что Вьетнам считается относительно недорогим направлением, однако итоговая стоимость поездки во многом зависит от цены авиабилетов. Так, перелет туда и обратно до Нячанга на прямых рейсах может стоить около 80 тысяч рублей.

По данным Travelata, туры в Нячанг в июне стартуют от 180 тысяч рублей на двоих — это 14 ночей в двухзвездочном отеле без питания с учетом перелета и трансфера.

При этом, как отметил Мурадян, в Нячанге представлен широкий выбор отелей. Есть варианты с системой «все включено» от 70 тысяч рублей за двоих на 10 дней, однако размещение в пятизвездочных гостиницах обойдется в 120–140 тысяч рублей без учета перелета.

Что касается Дананга, добраться туда можно стыковочными рейсами от 70 тысяч рублей на человека. Стоимость отеля с системой «все включено» на 10 дней на двоих начинается от 100 тысяч рублей. При этом Мурадян рекомендовал выбирать размещение с завтраками, чтобы познакомиться с местной кухней — в таком случае хороший отель будет стоить около 50 тысяч рублей за двоих на 10 ночей плюс перелет.

Он также отметил, что Камрань подходит для спокойного пляжного отдыха: там расположены крупные отельные комплексы с собственной инфраструктурой. По его словам, проживание в пятизвездочном отеле по системе «все включено» обойдется в 130–150 тысяч рублей за двоих на 10 дней, а общий бюджет поездки составит около 300 тысяч рублей.

Ранее у москвичей резко подскочил спрос на путешествия в один из регионов России.

 
Губернатор под прицелом дрона, взлом умных колонок и тысячная шайба Овечкина. Что нового к утру 23 марта
