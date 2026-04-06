Выросло число погибших при пожаре на «Нижнекамскнефтехиме»

«Нижнекамскнефтехим» подтвердил гибель 11 человек при пожаре на предприятии
РИА Новости

В результате взрыва и последующего пожара на заводе «Нижнекамскнефтехим» в Нижнекамске погибли 11 человек. Об этом сообщила пресс-служба компании.

«Подтверждена гибель 11 человек, поиски еще одного сотрудника продолжаются», — говорится в заявлении.

В компании подчеркнули, что с семьями погибших и пострадавших работают психологи, им оказывается вся необходимая поддержка.

2 апреля помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов сообщил, что 24 человека, пострадавших в результате ЧП на заводе «Нижнекамскнефтехим», проходят лечение в федеральных медцентрах, больницах Казани, Нижнекамска и Москвы. Состояние 10 из 24 пострадавших медики оценивают как тяжелое, остальные пациенты находятся в состоянии средней и легкой степени тяжести, уточнил он.

Инцидент произошел 31 марта. В пресс-службе холдинга «Сибур» рассказали, что ЧП могло произойти из-за сбоя в работе оборудования.

Ранее «Согаз» назвал размер выплаты за погибших при ЧП на заводе в Нижнекамске.

 
