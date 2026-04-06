Будущим родителям посоветовали отказаться от курения за полгода до зачатия

Врач Холдин: будущей матери нужно отказаться от курения за полгода до зачатия

Курение во время беременности крайне опасно для плода. Однако еще большей опасности подвергается уже родившийся ребенок, родители которого продолжают курить. Об этом предупредил психиатр-нарколог, главный внештатный специалист министерства здравоохранения Московской области Виталий Холин. Его слова цитирует «Радио 1» со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Если женщина курит во время беременности, вероятность СВДС (синдрома внезапной детской смерти. — «Газета.Ru) у ребенка возрастает более, чем в два раза. А если родители продолжают курить после рождения малыша, риск увеличивается многократно. Никотиновые смолы оседают на волосах, одежде, мебели и постепенно отравляют младенца», — сказал специалист.

Женщинам, планирующим беременность, он посоветовал отказаться от курения за полгода-год до зачатия.

Врач-гастроэнтеролог, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков до этого говорил, что чрезмерное употребление кофеина может снизить вероятность наступления беременности и негативно отразиться на здоровье женщины во время первого триместра.

По его словам, женщинам, которые планируют беременность, не следует потреблять больше 300 мг кофеина в сутки.

