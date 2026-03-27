Врач предупредил о влиянии кофе на возможность забеременеть

Чрезмерное употребление кофеина может снизить вероятность наступления беременности и негативно отразиться на здоровье женщины во время первого триместра. Об этом газете «Известиям» рассказал врач-гастроэнтеролог, специалист в области нейрогастроэнтерологии Андрей Симаков.

Специалист предупредил, что женщинам, которые планируют беременность, не следует потреблять больше 300 мг кофеина в сутки.

При этом врач отметил, что кофе — не единственный фактор, влияющим возможность забеременеть. По его словам, другими важными аспектами являются правильное питание и физическая активность. На фертильность также негативно влияют стресс и курение.

«Кофе — это не единственный фактор, на самом деле, там их сильно больше, кофе там на самом деле на одном из последних мест находится по воздействию на происходящее», — подчеркнул гастроэнтеролог.

Ученые из университета Макмастера (Канада) до этого установили, что шансы на беременность резко снижаются, если около 30% суточных калорий женщина получает из фастфуда, газировки, фабричных сладостей: колбас и готовых продуктов.

Ранее хирург объяснил, как ринопластика влияет на возможность забеременеть.

 
