Эксперт раскрыл, что опаснее при выборе электроинструмента: подделка или неизвестный бренд

Инженер Сидоркин: для бытовых целей подойдет инструмент неизвестного бренда
Инженер, предприниматель, специалист по е-commerce, генеральный директор компании-импортера «Деливери» Дмитрий Сидоркин в интервью газете «Взгляд» объяснил, в каких случаях при выборе инструмента можно отдать предпочтение экземплярам неизвестных брендов.

Он отметил, что ноунеймы бывают разные — от разваливающихся через 10 минут после включения, до качественных образцов, собранных на том же заводе, что и оригинал, но вне контракта. Он посоветовал внимательно ознакомиться с маркой и производителем перед покупкой.

«Если нужен инструмент для разовой работы, — подкрутить разболтавшиеся болты в квартире раз в год, — то вполне подойдет обычный ноунейм. Если же вы профессиональный строитель, то надо искать качественный продукт», — сказал Сидоркин.

Он предупредил, что если устройство дешевое, оно не может быть высокого качества, даже если на нем красуется логотип известного производителя. Кроме того, по его словам, следует внимательно изучать отзывы, приобретая товар онлайн.

В марте арбитражный суд Москвы удовлетворил иск японской компании Makita Corporation и взыскал с предпринимателя из Удмуртии Веры Пирожок 300 миллионов рублей за нарушение прав на товарный знак.

Как следует из материалов дела, компания обнаружила, что на маркетплейсе продавались инструменты с ее брендом, имеющие признаки контрафакта. Среди них — отсутствие знаков сертификации EAC, даты производства, серийного номера, а также информации о производителе. Инструкции и маркировка при этом были только на английском языке, сертификаты соответствия отсутствовали.

Ранее в Москве в ТЦ «Горбушкин двор» провели рейд по изъятию техники.

 
