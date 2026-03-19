Врач рассказала, кому не стоит спешить открывать весенний беговой сезон

Людям, недавно переболевшим ОРВИ, а также пациентам с хроническими болезнями не стоит спешить открывать беговой сезоне весной. Об этом «Москве 24» рассказала врач-терапевт, кардиолог, кандидат медицинских наук Татьяна Романенко.

Она подчеркнула, что относительно здоровым людям стоит возвращаться к бегу постепенно, начать лучше с ежедневной быстрой ходьбы, а через неделю — приступить к пробежкам. После ОРВИ лучше взять паузу минимум на две недели, чтобы не создавать дополнительную нагрузку на организм.

«Всем следует обратиться к терапевту, если после пробежек начали возникать неприятные симптомы: сильная слабость, аритмия, тошнота, боль. Причины могут быть разные, поэтому специалист решит, какие дополнительные обследования нужны. Программа минимум: общий анализ крови, кардиограмма, возможно, УЗИ сердца», — сказала Романенко.

При наличии хронических заболеваний, особенно болезней сердечно-сосудистой системы, перед началом бегового сезона стоит посетить лечащего врача и пройти назначенные им обследования.

Исследование, опубликованное в журнале Blood Red Cells & Iron (BRCI), до этого показало, что участие в марафонах и ультрамарафонах на 171 километр приводит к ускоренному повреждению и «старению» эритроцитов — клеток крови, переносящих кислород.

