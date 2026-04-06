Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог рассказала, как выбрать самое полезное печенье

Africa Studio/Shutterstock/FOTODOM

При покупке печенья важно обращать внимание на его состав и не стараться экономить, чтобы не нанести вред собственному здоровью. Об этом в беседе с aif.ru предупредила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Эксперт призвала отказаться от покупки дешевого печенья, поскольку в таком продукте зачастую содержатся вредные вещества. На то, что у изделия хороший состав, может указывать его срок годности. Качественное печенье можно хранить не больше двух недель.

«К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит. Если указано, что в составе много загустителей и эмульгаторов, то это дешевое печенье», — объяснила специалист.

Диетолог также добавила, что эти мучные изделия являются калорийным продуктом, который рекомендуется употреблять не чаще раза в месяц. При этом за один раз следует есть не больше 4 штук.

До этого Кованова говорила, что правильный перекус между основными приемами пищи в течение дня должен быть полезным и утолять чувство голода на долгое время. По ее словам, лучшими продуктами для перекуса будут те, в которых содержатся клетчатка, белок и углеводы.

Ранее диетолог назвала безопасную норму какао.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!