Диетолог рассказала, как выбрать самое полезное печенье

При покупке печенья важно обращать внимание на его состав и не стараться экономить, чтобы не нанести вред собственному здоровью. Об этом в беседе с aif.ru предупредила диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

Эксперт призвала отказаться от покупки дешевого печенья, поскольку в таком продукте зачастую содержатся вредные вещества. На то, что у изделия хороший состав, может указывать его срок годности. Качественное печенье можно хранить не больше двух недель.

«К постным можно отнести хлебцы и галеты, но злоупотреблять все равно не стоит. Если указано, что в составе много загустителей и эмульгаторов, то это дешевое печенье», — объяснила специалист.

Диетолог также добавила, что эти мучные изделия являются калорийным продуктом, который рекомендуется употреблять не чаще раза в месяц. При этом за один раз следует есть не больше 4 штук.

До этого Кованова говорила, что правильный перекус между основными приемами пищи в течение дня должен быть полезным и утолять чувство голода на долгое время. По ее словам, лучшими продуктами для перекуса будут те, в которых содержатся клетчатка, белок и углеводы.

