Диетолог рассказала, каким должен быть правильный перекус

Правильный перекус между основными приемами пищи в течение дня должен быть полезным и утолять чувство голода на долгое время. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, лучшим перекусом являются овощи. Рекомендуется отказаться от употребления чипсов и других снеков, заменив их на ломтики моркови, сельдерея и других овощей.

Диетолог также призвала не использовать только яблоки или бананы в качестве перекуса, поскольку фруктоза может утолить голод лишь на короткое время. Лучшими продуктами для этого приема пищи будут те, в которых есть клетчатка, белок и углеводы.

«Хорошо использовать два продукта, например, протеиновый батончик и яблоко или яблоко и орехи, банан и протеиновый батончик. Такой перекус надолго избавит от чувства голода, не содержит лишние калории и полезен для здоровья», — объяснила эксперт.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал, что «интуитивное питание» зачастую становится оправданием переедания. По словам специалиста, чтобы этого не допустить, важно научиться различать настоящий физиологический голод и желание заесть тревогу, скуку или усталость.

