Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Диетолог рассказала, каким должен быть правильный перекус

Диетолог Кованова: лучшим перекусом между основными приемами пищи будут овощи
Shutterstock

Правильный перекус между основными приемами пищи в течение дня должен быть полезным и утолять чувство голода на долгое время. Об этом aif.ru рассказала диетолог, нутрициолог Софья Кованова.

По словам специалиста, лучшим перекусом являются овощи. Рекомендуется отказаться от употребления чипсов и других снеков, заменив их на ломтики моркови, сельдерея и других овощей.

Диетолог также призвала не использовать только яблоки или бананы в качестве перекуса, поскольку фруктоза может утолить голод лишь на короткое время. Лучшими продуктами для этого приема пищи будут те, в которых есть клетчатка, белок и углеводы.

«Хорошо использовать два продукта, например, протеиновый батончик и яблоко или яблоко и орехи, банан и протеиновый батончик. Такой перекус надолго избавит от чувства голода, не содержит лишние калории и полезен для здоровья», — объяснила эксперт.

Тренер-нутрициолог клуба «Лапино Фитнес» Юрий Брабечан до этого рассказал, что «интуитивное питание» зачастую становится оправданием переедания. По словам специалиста, чтобы этого не допустить, важно научиться различать настоящий физиологический голод и желание заесть тревогу, скуку или усталость.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
