Россиянам напомнили про льготы, которые положены всем, но ими мало кто пользуется

Государство ежегодно вкладывает миллиарды рублей на поддержку граждан и бизнеса. Но значительная часть этих денег так и остается невостребованной. И не потому, что люди не имеют права на помощь, а потому, что о ней либо не знают, либо откладывают оформление до момента, когда сроки уже прошли. Об этом «Газете.Ru» рассказала Татьяна Волкова, финансовый консультант.

Эксперт рассказала, какими льготами и выплатами население пользуется значительно реже, чем могло бы.

«Главная проблема российских льгот — не их отсутствие, а сложная и разрозненная система. Выплаты распределены между федеральными и региональными программами, оформляются через разные сервисы и требуют инициативы со стороны самого человека. В итоге деньги, уже заложенные в бюджет, просто не доходят до получателей», — пояснила эксперт.

По мнению Волковой, самый показательный пример — налоговые вычеты. Формально право на них есть у миллионов россиян, но регулярно оформляют возвраты лишь около 10% налогоплательщиков.

«Чаще всего речь идет о имущественном вычете при покупке жилья. Государство готово вернуть до 260 тысяч рублей с расходов на квартиру и еще до 390 тысяч рублей — с процентов по ипотеке. При этом многие даже не знают, что оформить возврат можно задним числом — за три предыдущих года», — заметила она.

Не менее парадоксальная ситуация складывается с социальными вычетами. Люди оплачивают лечение, обучение, спортивные занятия, страховые программы, но редко воспринимают эти расходы как возможность вернуть часть налога.

«С 2025 года действует единый лимит — до 150 тысяч рублей расходов в год, что позволяет вернуть почти 20 тысяч рублей. Отдельно учитывается обучение детей: здесь лимит выше, и он не «съедает» общий социальный вычет», — напомнила Волкова.

Отдельная история — инвестиционные счета нового типа, которые появились с 2024 года. Они позволяют ежегодно возвращать до 52 тысяч рублей налога и одновременно освобождают инвестиционный доход от налогообложения при долгосрочном владении. Такой инструмент задумывался как массовый способ приучить людей к инвестициям, но пока используется значительно реже, чем рассчитывало государство.

«Интересно, что даже способ подачи документов влияет на результат: электронная декларация через «Госуслуги» зачастую сокращает ожидание возврата вдвое — деньги приходят за один-два месяца вместо привычных четырех», — подчеркнула эксперт.

С бизнесом ситуация выглядит еще более показательной. Многие предприниматели убеждены, что государственная поддержка — это сложная бюрократия с минимальными шансами на одобрение. На практике значительная часть программ изначально рассчитана именно на малый и начинающий бизнес.

«Существуют гранты — фактически безвозвратные средства на развитие проекта — и субсидии, которые компенсируют уже понесенные расходы, например аренду или покупку оборудования. Но предприниматели часто даже не доходят до изучения условий, предполагая, что участие потребует слишком больших ресурсов», — поделилась финэксперт.

Между тем государство субсидирует самые разные направления: от аграрных проектов и сельского туризма до студенческих стартапов и социального бизнеса. Например, есть федеральные гранты: «Мама-предприниматель» — обучение + грант до 1 млн рублей, «Агростартап» — до 5–8 млн рублей, «Агропрогресс» — до 30 млн рублей (обычно до 25% стоимости проекта).

Или же поддержка отдельных категорий бизнеса.

«Предприниматели до 25 лет — 100–500 тыс. рублей (до 1 млн рублей в Арктике), социальный бизнес — до 500 тыс. рублей (до 1 млн рублей в Арктике), наукоемкие проекты — до 30 млн рублей, студенческие стартапы — до 1 млн рублей, фермеры — 3–5 млн рублей на оборудование, сельский туризм — до 10 млн рублей, аграрные проекты — до 30 млн рублей на инфраструктуру», — напомнила Волкова.

Даже покупку франшизы в отдельных программах частично компенсируют. И основное препятствие в реализации таких льгот — психологическое: предприниматели привыкли рассчитывать только на собственные средства и воспринимают господдержку как что-то недоступное «для своих».

«Еще менее заметный пласт поддержки — региональные программы. Они существуют почти в каждом субъекте РФ, но редко попадают в информационную повестку. Например, программы для молодых семей могут покрывать до трети стоимости жилья, а при наличии детей — еще больше. Врачам, фельдшерам и учителям, переезжающим в небольшие города и села, выплачивают миллионные подъемные. Во многих регионах действует собственный материнский капитал и компенсации коммунальных платежей для многодетных семей. Чтобы найти такие меры поддержки, достаточно зайти на сайт администрации региона и посмотреть раздел «Социальная поддержка», — посоветовала эксперт.

Отдельное направление поддержки связано с переобучением. Государство активно финансирует программы переквалификации, особенно в сферах, где ощущается кадровый дефицит. Участники могут бесплатно освоить новую профессию и одновременно получать стипендию — иногда сопоставимую с зарплатой начинающего специалиста.

«Есть и программы, компенсирующие стоимость обучения цифровым профессиям: государство фактически оплачивает значительную часть курса при условии дальнейшего трудоустройства. Пример таких программ: «Профессионалитет» — бесплатное обучение + стипендия 15–30 тыс. рублей в месяц, «Цифровые профессии» — грант до 100 тыс. рублей на обучение и трудоустройство после завершения программы», — рассказала Волкова.

Большинство воспринимает льготы как исключение для отдельных категорий граждан, хотя многие из них фактически рассчитаны на «обычных» людей. В результате ежегодно повторяется одна и та же ситуация: средства уже заложены в бюджет, программы работают, но значительная часть денег так и остается невостребованной. И вопрос чаще всего не в том, положена ли поддержка, а в том, успеет ли человек узнать о ней и подать заявление вовремя, резюмировала эксперт.

