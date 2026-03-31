Россиянам раскрыли, как защитить свои права при внезапном увольнении

На российском рынке труда летом 2026 года ожидается волна сокращений, заявил журналистам кадровый эксперт Владислав Быханов. О предстоящем сокращении работодатель обязан предупреждать сотрудника минимум за два месяца, рассказал «Газете.Ru» бизнес-консультант Илья Русяев. При этом ни в коем случае нельзя подписывать заявление «по собственному».

«Закон обязывает работодателя предупредить работника минимум за два месяца и в день увольнения выплатить выходное пособие в размере среднего месячного заработка. Если за месяц после увольнения работа не нашлась, работодатель платит еще за второй месяц. За третий месяц выплата возможна только по решению службы занятости, и только если вы обратились туда в течение 14 рабочих дней после увольнения и не были трудоустроены за два месяца. Обращаться за выплатами нужно письменно и в установленные сроки, а работодатель обязан перечислить деньги не позднее 15 календарных дней со дня обращения», — сказал эксперт.

Русяев объяснил, что делать, если нет сбережений на «черный день» в момент внезапного сокращения.

«Не подписывайте увольнение «по собственному желанию» или «по соглашению сторон», если вас фактически сокращают. Гарантии по статье 178 ТК РФ работают именно при сокращении и ликвидации. В день увольнения заберите все, что положено. Зарплату, компенсацию за неиспользованный отпуск, выходное пособие, документы. Далее сразу подавайте заявление на учет через портал «Работа России», это можно сделать онлайн, независимо от места жительства. Через службу занятости доступны содействие в трудоустройстве, профобучение, временная работа и общественные работы. При низком доходе семьи проверьте право на соцконтракт на поиск работы, по нему предусмотрены четыре выплаты в размере прожиточного минимума для трудоспособного населения региона. Параллельно режьте бюджет до режима выживания на 30-60 дней, оставляя только обязательные траты. А если есть ипотека, потеря работы входит в перечень жизненных ситуаций, дающих право на ипотечные каникулы. По другим кредитам стоит сразу просить реструктуризацию, не дожидаясь первой просрочки», — заключил он.

