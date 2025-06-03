«Жирная мразь»: в Кирове экс-депутат напал на женщину на глазах ребенка

Бывший зампред заксобрания Кировской области избил женщину, называя ее «жирной мразью». Инцидент произошел из-за дорожного конфликта, в машине пострадавшей в момент нападения находился ребенок. Следком возбудил дело о хулиганстве. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

В Кирове бывший зампредседателя областного законодательного собрания 47-летний Владислав Гукасов избил женщину на глазах ребенка в ходе дорожного конфликта, сообщил Telegram-канал SHOT.

По его данным, инцидент произошел на перекрестке улиц Чапаева и Комсомольской. 29-летняя Анастасия с малолетней дочерью ехала на автомобиле Opel Corsa желтого цвета.

«На перекрестке Чапаева и Комсомольской она поворачивала направо, а водитель «мерса» (кроссовер Mercedes-Benz GLE. — «Газета.Ru») с блатными номерами 001 ехал прямо и, судя по всему, подумал, что она его подрезала», — отмечается в публикации.

Происшествие попало на камеры: на видеозаписи видно, как желтый Opel Corsa медленно движется в потоке автомобилей, а за ним бежит высокий мужчина в черной футболке. Он догоняет малолитражку и начинает бить кулаками по кузову. На других кадрах, снятых самой пострадавшей и опубликованных Telegram-каналом «112», видно, что в момент, когда мужчина бил кулаками по кузову, в салоне плакал ребенок .

«За рулем элитной иномарки оказался не последний в регионе человек — бывший глава фракции ЛДПР в облдуме и заместитель председателя парламента Владислав Гукасов», — подчеркивает «112».

Кадры с камеры наблюдения свидетельствуют, что после ударов по кузову Opel Гукасов вернулся к своему черному Mercedes-Benz GLE, а женщина последовала за ним. Затем он подъехал к машине Анастасии и напал уже не нее саму.

«Кому замахиваешься, мразь жирная?!» — крикнул мужчина снимающей его на телефон женщине, сопровождая эти слова нецензурной бранью.

На записи, опубликованной SHOT, также видно, что мужчина не менее трех раз ударил стоящую у желтого автомобиля женщину рукой по голове . После этого он вернулся в свой черный Mercedes-Benz.

Сама пострадавшая пояснила РЕН ТВ, что стало причиной конфликта.

«Мужчина начал выезжать на встречную полосу для движения. То есть меня пытаться вытолкнуть, я его не пустила. Он вышел из машины, начал бежать к моей машине. Я припарковалась на обочине, сбоку. Увидела, как он бежит, я только успела заблокировать окна и двери», — поделилась Анастасия.

После инцидента она обратилась в полицию и Гукасова задержали, сообщает Telegram-канал Baza. По его данным, экс-зампред парламента рассказал сотрудникам полиции, что напал на женщину после того, как она бросила камень в его машину .

На инцидент в Кирове уже отреагировало региональное управление Следственного комитета РФ: в отношении 47-летнего мужчины возбуждено уголовное дело.

«Следственными органами СК России по Кировской области в отношении 47-летнего жителя г. Кирова возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство)», — сообщается в Telegram-канале кировского СУ СК.

В Следкоме добавили, что в ходе расследования дела дадут правовую оценку действиям нападавшего на предмет нарушения статьи 167 Уголовного кодекса РФ об умышленном повреждении чужого имущества.

Кто такой Владислав Гукасов

Владислав Гукасов родился 30 августа 1977 году в Баку. В пятом созыве законодательного собрания Кировской области (до 2014 года) занимал должность заместителя председателя и руководителя фракции ЛДПР, говорится на сайте областного парламента.

Ранее Гукасов уже имел проблемы с законом. По состоянию на 2017 год он был объявлен в федеральный розыск в рамках уголовного дела о мошенничестве. Его обвиняли в попытке захвата бизнеса сестры, сообщал «Коммерсантъ». Гукасов утверждал, что не скрывается от правосудия.

По мнению вице-президента «Национального автомобильного союза» (НАС) Антона Шапарина, дорожные конфликты с участием влиятельных людей в России не прекратятся, пока в стране не будет абсолютно запрещено демонстрировать любые «должностные возможности».

«Это классическое поведение многих людей на дороге. К глубокому сожалению, они считают, что они новые бояре, а все остальные — даже не чернь, а из касты неприкасаемых . И позволяют себе водить соответствующим образом. Все это, к глубокому сожалению, упирается, с одной стороны, в чинопочитание, а с другой — в привилегии на дороге для людей, у которых есть удостоверение», — сказал Шапарин «Газете.Ru».

По его мнению, это касается не только действующих, но и бывших депутатов и чиновников, у которых остается и откладывается в сознании их привилегированное положение, возможность кому-то позвонить и избежать ответственности.