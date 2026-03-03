Размер шрифта
В Забайкалье осудили мать троих детей, которые не выжили в пожаре, оставшись без присмотра

Александр Кондратюк/РИА «Новости»

В Забайкалье вынесли приговор многодетной матери, чьи дети не выжили в пожаре, оставшись без присмотра. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

Инцидент произошел 19 октября прошлого года в селе Чикичей Сретенского округа — 27-летняя мать ушла из дома, оставив троих малолетних сыновей одних. Вернувшись через час, она обнаружила пожар. Женщина смогла вынести из огня двоих детей, однако один из них к тому моменту уже не подавал признаков жизни.

Вместе с выжившим годовалым ребенком женщина поехала в больницу, но младенец перестал подавать признаки жизни по дороге. В результате суд признал россиянку виновной по части 3 статьи 109 УК РФ и назначил ей наказание в виде 2,5 года лишения свободы в колонии-поселении.

Ранее в Подмосковье при пожаре в частном доме сгорели бабушка и четверо внуков.

 
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!