Россиянам рассказали, кому полезно посещать баню

Баня и парная полезны при псориазе и экземе в стадии ремиссии, а также людям с вегетососудистой дистонией. Об этом «Газете.Ru» рассказала главный архитектор и автор бани «Дюжина» Ольга Смоленская.

«Классическая русская баня — это не только гигиена, но и сложный физиотерапевтический процесс. Под воздействием высокой температуры (оптимально 60–70°C при влажности 40–60%) происходит глубокое прогревание организма. Это вызывает каскад реакций: расширение сосудов, ускорение лимфотока и активизацию метаболизма. Главный лечебный фактор — так называемый «легкий пар». В современных комплексах за него отвечают инновационные паротермальные печи. В отличие от старых конструкций, они позволяют получать мелкодисперсный пар, который не обжигает слизистые оболочки дыхательных путей и не создает избыточной нагрузки на сердце. Это критически важно для тех, кто только начинает знакомство с банными ритуалами», — сказала Смоленская.

Правильные банные процедуры, по словам эксперта, полезны не только для кожи, особенно при дерматологических проблемах, но и для сердечно-сосудистой системы.

«При псориазе, нейродермите и экземе в стадии ремиссии баня помогает улучшить микроциркуляцию и отшелушивание ороговевших клеток. Глубокое раскрытие пор способствует выводу продуктов метаболизма, что буквально «освежает» цвет лица. Баня полезна людям с вегетососудистой дистонией по гипотоническому типу (низкое давление) и тем, кто нуждается в укреплении стенок сосудов. Контрастные процедуры (купель после парной) тренируют эластичность капилляров», — обратила внимание Смоленская.

Она также отметила, что парение и отдых в бане положительно влияют на психосоматику человека.

«Современная медицина рассматривает баню как эффективное средство борьбы с «синдромом мегаполиса». Этот эффект можно усилить за счет архитектурной и атмосферной психотерапии. Сейчас банные комплексы создают с прицелом на русский стиль, добавляют в интерьер полумрак и камерность, которые минимизируют социальный стресс. В настоящих «правильных» банях работу ведут пармастера, которые подбирают интенсивность пара и ароматерапию под физическое состояние гостя. Массаж бамбуковыми вениками или «хвощевание» — это мягкие техники лимфодренажа, которые разрешены даже тем, кому противопоказано агрессивное парение», — добавила Смоленская.



