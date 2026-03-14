Девятилетний ребенок спас жизнь маме, которую отец забивал железной трубой

В Италии девятилетний мальчик спас мать от агрессивного отца, добившись его ареста, сообщает газета Today.

Инцидент произошел вечером 10 марта в итальянском городе Кастильоне-делле-Стивьере. 37-летний марокканец избивал жену металлической трубой, а ее сын в слезах позвонил в службу 911 и сообщил оператору о происходящем.

Патруль немедленно выехал на место. Карабинеры обнаружили женщину раненой и напуганной, после чего парамедики доставили ее в местную больницу. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

Нападавшего, который до этого находился под надзором социальных служб, арестовали по статье об избиении с отягчающими обстоятельствами и помещен в тюрьму. Также мужчине запретили приближаться к жене и детям. Ведется следствие.

Ранее в Ленобласти ребенок спас мать, которую отчим заподозрил в неверности и угрожал сжечь.

 
