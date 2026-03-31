Россиянам раскрыли, сколько нужно иметь денег на случай внезапного увольнения

Консультант Русяев: на случай сокращения стоит иметь финансовую подушку на год вперед
На российском рынке труда летом 2026 года ожидается волна сокращений, заявил журналистам кадровый эксперт Владислав Быханов. В случае внезапного увольнения, чтобы не потерять прежний уровень жизни, россиянам следует задуматься о формировании денежной подушки. Об этом рассказал в беседе с «Газетой.Ru» бизнес-консультант Илья Русяев.

«Подушку нужно считать не от зарплаты, а от обязательных ежемесячных расходов. Жилье, коммунальные платежи, еда, транспорт, лекарства, связь, минимальные платежи по кредитам. Именно эта сумма определяет, сколько месяцев вы продержитесь без дохода. Ориентиры здесь такие. Три месяца обязательных расходов это абсолютный минимум, шесть месяцев это рабочий запас для большинства людей, а девять-двенадцать месяцев нужны тем, у кого аренда, дети, кредиты, единственный источник дохода или узкая профессия. Банк России при этом ориентирует еще консервативнее и рекомендует иметь резерв на 8-15 месяцев без потери качества жизни», — отмети он.

Переводить деньги на сберегательный счет лучше в день зарплаты, отметил Русяев. Эксперт рассказал, за какой срок можно накопить нужную сумму.

«Пока не собран даже один месяц обязательных расходов, оптимально направлять 20-30% дохода. Когда есть запас на один-три месяца, можно снизить темп до 15-20%. После выхода на шесть месяцев обычно хватает 5-10% на поддержание. Переводить деньги лучше автоматически в день зарплаты, а не откладывать «что останется». Хранить подушку Банк России рекомендует в ликвидной и надежной форме, то есть на банковском вкладе. Инвестиции на рынке для этих целей не подходят из-за риска потери суммы. С июля 2025 года для людей с невысокими доходами доступны социальные вклады и счета на сумму до 50 тысяч рублей со ставкой, равной максимальной из обычных вкладов банка, с ежемесячной выплатой процентов и возможностью пополнения и снятия без потери дохода», — заключил он.

Ранее экономист назвал рабочий способ, как не потратить всю зарплату за один день.

 
Могут ли признать «экстремистом» за покупку подписки на Telegram? Шансы не нулевые
