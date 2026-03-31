Врач предупредил об опасности антисептиков для здоровья детей

Антисептики, которые чаще всего можно встретить в виде гелей и салфеток, могут навредить здоровью детей, спровоцировав дерматит и другие проблемы. Об этом aif.ru рассказал доктор медицинских наук, профессор кафедры детских болезней Сеченовского университета, эксперт направления «Народный фронт. Аналитика» Павел Бережанский.

Специалист объяснил, что кожа детей тоньше и чувствительнее, чем у взрослых людей. Химические вещества в составе антисептических средств быстро всасываются в нее, в результате чего могут возникнуть раздражение и интоксикация.

По словам врача, частое использование антисептиков ослабляет защитные функции организма.

«Антисептики уничтожают эту естественную защиту, и на место полезной микрофлоры могут прийти более опасные микроорганизмы», — подчеркнул он.

Эксперт отметил, что в повседневной жизни следует использовать только детские мыло. Антисептические средства рекомендуется применять разово, когда ребенок находит вне дома и не может помыть руки. При этом важно выбирать продукты, в составе которых есть крема, увлажняющие кожу.

Дерматовенеролог ММЦ МЕДСИ на Мичуринском проспекте Ринат Загидуллин до этого говорил, что главной причиной появления заусенцев является сухость кожи, возникающая при частом контакте с водой, бытовой химией и бумагой. Кроме того, они могут возникнуть после прогулки на холоде.

Ранее россиян предупредили об опасности чистки гаджетов популярными антисептиками.

 
