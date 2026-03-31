Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Общество

Врач раскрыл, кто на самом деле управляет пищевыми предпочтениями человека

goffkein.pro/Shutterstock/FOTODOM

Пищевые предпочтения, будь то избирательность в еде или тяга к фастфуду, кроются в физиологии, инстинктах и даже микробиоме кишечника. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил врач-психиатр Александр Федорович.

«Когда вы приходите в ресторан, листаете меню, вы думаете, что выбираете? Ничего подобного. Я, может быть, скажу что-то страшное, но на самом деле выбирают глисты то, что вы хотите съесть. Это симбиоз с микроорганизмами, и они руководят нашими желаниями», — сказал специалист.

Если у ребенка есть трудности с принятием пищи, следует обратиться к врачу, поскольку это может быть сигналом о проблемах с биоценозом и микробиомом тонкого кишечника, добавил он.

По словам кандидата медицинских наук, сотрудника ПНИПУ Валерия Литвинова, одними из главных «скрытых врагов» стройности являются недосып, еда с гаджетами, хронический стресс, обезвоживание и даже жевательная резинка.

Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
