Врач раскрыл, кто на самом деле управляет пищевыми предпочтениями человека

Пищевые предпочтения, будь то избирательность в еде или тяга к фастфуду, кроются в физиологии, инстинктах и даже микробиоме кишечника. Об этом в интервью «Радио 1» сообщил врач-психиатр Александр Федорович.

«Когда вы приходите в ресторан, листаете меню, вы думаете, что выбираете? Ничего подобного. Я, может быть, скажу что-то страшное, но на самом деле выбирают глисты то, что вы хотите съесть. Это симбиоз с микроорганизмами, и они руководят нашими желаниями», — сказал специалист.

Если у ребенка есть трудности с принятием пищи, следует обратиться к врачу, поскольку это может быть сигналом о проблемах с биоценозом и микробиомом тонкого кишечника, добавил он.

Эксперты Пермского Политеха до этого перечислили незаметные привычки, мешающие похудеть.

По словам кандидата медицинских наук, сотрудника ПНИПУ Валерия Литвинова, одними из главных «скрытых врагов» стройности являются недосып, еда с гаджетами, хронический стресс, обезвоживание и даже жевательная резинка.

