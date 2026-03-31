Юрист раскрыл, может ли первоапрельская шутка в рабочем чате довести до суда

Последствием неудачной шутки в рабочем чате может быть не только увольнение, но и суд. Об этом в беседе с «Радио 1» предупредил юрист по трудовому праву Дмитрий Кофанов.

«Если эта шутка, действительно, нарушает вопрос, связанный с субординацией, и идет в адрес руководителя, я бы, на его месте, потребовал, как минимум, объяснения. А объяснительная — это как раз первый шаг к дисциплинарному взысканию», — отметил эксперт.

Можно сколько угодно говорить о соразмерности и гуманизме, но работодатель может считать по другому, и формально повод у него будет, добавил он.

Адвокат Коллегии адвокатов «Матвеенко и партнеры», член Ассоциации юристов России Ирина Глазкова до этого говорила, что использование рабочего чата не по назначению — это нарушение трудовой дисциплины. Оно идет вразрез с нормами Трудового кодекса РФ и правилами внутреннего трудового распорядка компании.

