Бытовой юмор оказался самым популярным у россиян

Почти треть россиян используют юмор как способ справляться со стрессом, а наиболее близкими для жителей страны остаются шутки на бытовые и абсурдные темы. Об этом свидетельствуют результаты исследования медиахолдинга Rambler&Co, приуроченного ко Дню смеха.

Согласно данным опроса, 29% респондентов отметили, что смех помогает им в стрессовых ситуациях, еще 28% используют юмор как способ отвлечься и поднять настроение. Еще 9% считают, что шутки помогают наладить общение с окружающими.

Как показало исследование, большинство россиян чаще сталкиваются с шутками в реальной жизни, чем в интернете. Так, 51% опрошенных отмечают, что «подхватывают» юмор в живом общении: из них 31% — в кругу семьи, 20% — в разговорах с друзьями и коллегами.

В то же время 32% получают юмористический контент через мессенджеры и социальные сети, а 17% — из фильмов, сериалов и стендап-шоу.

Наиболее понятными и близкими темами для шуток оказались повседневные ситуации — их выбрали 41% респондентов. Абсурдный и неожиданный юмор предпочитают 31% участников опроса.

Отдельное внимание респонденты уделили границам допустимого. Почти половина опрошенных (47%) заявили, что не готовы шутить на темы трагедий и катастроф ни при каких обстоятельствах.

Еще 19% считают недопустимыми шутки о тяжелых жизненных ситуациях знакомых, 14% — о здоровье и физических особенностях, 7% — о религиозных и культурных вопросах. При этом 13% допускают юмор на любые темы при отсутствии оскорблений.

В случае столкновения с неуместными шутками большинство россиян предпочитают избегать конфликта: 30% готовы прямо указать на неуместность, 29% игнорируют ситуацию, 19% переводят разговор, а 18% делают выводы и дистанцируются от подобных собеседников. Лишь 4% признались, что смеются из вежливости, несмотря на негативное восприятие шутки.

Опрос проводился на ресурсах Rambler&Co с 19 по 26 марта 2026 года, в нем приняли участие свыше 2 800 интернет-пользователей.