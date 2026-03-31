Россиянам рассказали, для чего поликлиники Москвы используют ИИ

С помощью искусственного интеллекта (ИИ) врачи получают три наиболее вероятных диагноза в результате приема. При этом система анализирует не только данные о последнем приеме, но и другие имеющиеся подробности о пациенте. Об этом kp.ru рассказала главный врач Городской поликлиники № 2 Москвы Наталья Шиндряева.

Специалист объяснила, что врачи могут согласиться с одним из предложенных ИИ-системой вариантов или поставить собственный диагноз.

«Также система помогает специалистам и при постановке заключительных диагнозов, анализируя не только текущие жалобы из протокола осмотра, но и сведения из электронной карты пациента за последние два года», — объяснила главврач.

Однако, по ее словам, искусственный интеллект не выполняет всю работу вместо медиков. Нейросеть лишь выступает в качестве ассистента. Постановка окончательного диагноза, назначение лечения и контроль динамики по-прежнему является обязанностью врача.

До этого сообщалось, что в Подмосковье активно внедряют цифровых ИИ-ассистентов для работы в больницах. ИИ помогает врачам в разработке данных, проверке назначение лекарства по 15 основным параметрам, оценке рисков и потенциального взаимодействия препарата с другими лекарствами и продуктами питания, чтобы исключить риски.

Ранее россиян предупредили об отсутствии ответственности платформ за созданный ИИ-контент.