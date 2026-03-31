Семейную наркогруппировку из Латинской Америки поймали в Волгограде

В Волгограде поймали наркогруппировку, состоящую из семейных пар иностранцев. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Три супружеские пары и их общий знакомый, все из Латинской Америки, почти одновременно прибыли в Россию. Они арендовали несколько квартир, одну из которых использовали как склад, и наладили сбыт запрещенных веществ. Женщины фасовали свертки, мужчины распространяли их по городу.

Задержание участников провели в период с 17 по 25 марта. При обысках изъяли наркотические смеси общим весом свыше 445 граммов. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела о покушении на незаконный сбыт наркотиков. Трое фигурантов заключены под стражу, остальные находятся в изоляторе временного содержания в ожидании решения суда о мере пресечения.

