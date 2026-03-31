В Кении нашли могилу с десятками расчлененных тел и эмбрионов

В кенийском городе Керичо на территории Национального совета церквей обнаружили массовое захоронение с десятками тел. Об этом сообщает «Би-би-си».

Изначально полиция располагала данными о 13 телах, которые, как предполагалось, незаконно вывезли из больницы соседнего округа Нямира и похоронили в одном месте. Однако при эксгумации криминалисты нашли значительно больше останков.

Сообщается, что тела были спрятаны в мешках. Часть из них обнаружили целыми, другие — расчлененными.

По предварительным данным, в захоронении находились 32 человека, среди них семь взрослых и 25 младенцев и эмбрионов. Патологоанатомы отмечают, что степень разложения останков различается. Их происхождение пока не установлено.

В Национальном совете церквей Кении отвергли причастность к захоронению. Полиция уже задержала двух подозреваемых — сотрудника больницы из Нямиры и смотрителя кладбища. Ожидается, что найденные останки будут опознаны.

