В Москве женщина с доберманом провалилась под лед

В Москве под лед на пруду провалилась женщина с доберманом. Об этом сообщает Telegram-канал «Честные новости Москвы».

Инцидент произошел 30 марта на Люблинском пруде. Очевидцы сообщили в экстренные службы, что женщина с доберманом провалились под лед. Прибывшие на место спасатели обнаружили пострадавших в 15 метрах от берега.

Сотрудники экстренных служб на судне на воздушной подушке подняли их из воды и доставили на станцию. Женщине оказали первую помощь и обогрели, она отказалась от госпитализации и уехала домой с родственниками. По словам пострадавшей, она оказалась в воде, пытаясь спасти собаку, которая выбежала на лед и провалилась.

