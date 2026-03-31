Цыган напал на российскую пенсионерку в ее доме ради выпивки

В Воронежской области 52-летний цыган напал на пенсионерку в ее же доме ради выпивки. Об этом сообщает ГУ МВД России по региону.

Инцидент произошел в селе Орлово Новоусманского района. Пенсионерка открыла дверь мужчине, который сразу же прошел внутрь. Женщина попыталась вытолкнуть его из жилища, но злоумышленник прижал ее к стене, закрыл ей рот рукой и потребовал деньги. Получив 5 тысяч рублей, он скрылся.

Правоохранители установили личность нападавшего — им оказался ранее судимый за аналогичные преступления 52-летний цыган из Воронежа. Он признался, что часто приезжает в Орлово к родственникам и знал о пожилой женщине, к которой пришел для кражи денег на выпивку.

Подозреваемый задержан. Возбуждено уголовное дело о грабеже с применением насилия. Ему грозит до семи лет лишения свободы.

