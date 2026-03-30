Мигрант изнасиловал девушку в московском гараже и попался спустя 20 лет

В Москве мигрант изнасиловал девушку в гараже и попался спустя 20 лет

В Москве спустя 20 лет нашли мужчину, изнасиловавшего девушку в гараже. Об этом сообщает ГСУ СК России по столице.

Инцидент произошел 22 февраля 2006 года на улице Привольной. Злоумышленник возле гаражей увидел девушку, расчищавшую снег, и напал на нее — он воспользовался отсутствием очевидцев. Мужчина завел жертву в гараж и, угрожая физическим устранением, изнасиловал. После этого он скрылся. Тогда установить личность насильника не удалось.

Однако в ходе работы по раскрытию преступлений прошлых лет правоохранители повторно изучили материалы дела — по изъятым ранее вещественным доказательствам назначили современные экспертизы. По их результатам удалось установить, что к преступлению причастен 49-летний мигрант.

Иностранцу предъявили обвинение. Расследование уголовного дела по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК РФ завершено, материалы направлены в суд.

