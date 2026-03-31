Имя Героя России Терехина увековечили в Музее Победы

Имя советского летчика, майора Николая Терехина, посмертно удостоенного звания Героя Российской Федерации, увековечено в Музее Победы. Соответствующая информация размещена в мультимедийной экспозиции «Путь к Победе», сообщили в пресс-службе музея.

Отмечается, что звание Героя России Терехину было присвоено 30 марта 2026 года указом президента России Владимира Путина.

Биография летчика включена в раздел «Герои и подвиги» экспозиции, открытой к 80-летию окончания Великой Отечественной войны.

«Очень важно, что и спустя восемь десятилетий после окончания Великой Отечественной награды находят своих героев. Присвоение звания Героя Российской Федерации Николаю Терехину — свидетельство того, что подвиг не имеет срока давности», — отметили в Музее Победы.

Экспозиция «Путь к Победе» посвящена судьбам и подвигам солдат и офицеров Красной армии. В ней представлены как материалы о военачальниках, так и истории рядовых бойцов.

В музее напомнили, что старший лейтенант Терехин отличился в воздушном бою 10 июля 1941 года. Командуя звеном в составе 161-го истребительного авиационного полка, он сбил три вражеских самолета. Исчерпав боеприпасы, летчик дважды применил воздушный таран. Несмотря на повреждения, он сумел катапультироваться и выжить.

К маю 1942 года на счету Терехина было 150 боевых вылетов и 15 сбитых самолетов. Погиб герой 30 декабря 1942 года, в ходе воздушного боя.

Уточняется, что имя летчика также будет указано на мемориальной стене Зала Славы Музея Победы. На ней увековечены герои, удостоенные высших наград за подвиги в годы Великой Отечественной войны.