В Индии отец забил 12-летнюю дочь палкой за то, что она украла конфеты
В Индии многодетный отец забил 12-летнюю дочь из-за конфет. Об этом сообщает Times of India.

Инцидент произошел 26 марта в городе Буландшахр. Шестиклассница пошла в магазин за конфетами и, по словам родителей, взяла коробку, не заплатив. Узнав об этом, ее отец избил девочку палкой. Мать ребенка, пытавшаяся остановить мужа, также получила травмы.

Пострадавшая девочка не выжила. Она была старшей из четверых детей в семье.

После случившегося нападавший запер дом изнутри, никого не выпускал и не давал делать звонки. Вечером того же дня он вышел из дома, заперев дверь снаружи. Его жена смогла связаться с соседями, которые на следующее утро вызвали полицию. В отношении мужчины возбудили дело, сейчас его ищут.

Ранее инвалид-колясочник получил 14 лет колонии за избиение пасынка битой.

 
