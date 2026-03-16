Подросток напал с молотком на мать, отругавшую его за употреблениие алкоголя

Во Франции 13-летний сын забил молотком мать после ссоры из-за алкоголя

В Ницце 13-летний подросток забил свою мать молотком после ссоры из-за его употребления алкоголя , сообщает Le Figaro.

Вечером 13 марта полиция и экстренные службы выехали в квартиру в жилом комплексе Луи-Брайль на востоке города, взломали дверь тараном и обнаружили 42-летнюю женщину с тяжелыми травмами головы.

Ее сын находился в шоковом состоянии. Сначала мальчик отрицал вину, но затем рассказал, что во время конфликта он толкнул мать, ударил ее и несколько раз нанес удары молотком по голове.

Инструмент со следами крови нашли при обыске. Прокурор Дамьен Мартинелли подтвердил, что подросток назвал себя исполнителем нападения.

Несовершеннолетний уже прошел психиатрическую экспертизу, которая не выявила отклонений. По решению суда он будет находиться под стражей. Ведется следствие.

Ранее в Башкирии сын выбросил мать из окна из-за отказа оформить опеку над внуками.