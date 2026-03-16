Подросток напал с молотком на мать, отругавшую его за употреблениие алкоголя

Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

Во Франции 13-летний сын забил молотком мать после ссоры из-за алкоголя
REDCHYTS FEDIR/Shutterstock/FOTODOM

В Ницце 13-летний подросток забил свою мать молотком после ссоры из-за его употребления алкоголя , сообщает Le Figaro.

Вечером 13 марта полиция и экстренные службы выехали в квартиру в жилом комплексе Луи-Брайль на востоке города, взломали дверь тараном и обнаружили 42-летнюю женщину с тяжелыми травмами головы.

Ее сын находился в шоковом состоянии. Сначала мальчик отрицал вину, но затем рассказал, что во время конфликта он толкнул мать, ударил ее и несколько раз нанес удары молотком по голове.

Инструмент со следами крови нашли при обыске. Прокурор Дамьен Мартинелли подтвердил, что подросток назвал себя исполнителем нападения.

Несовершеннолетний уже прошел психиатрическую экспертизу, которая не выявила отклонений. По решению суда он будет находиться под стражей. Ведется следствие.

Ранее в Башкирии сын выбросил мать из окна из-за отказа оформить опеку над внуками.

 
Теперь вы знаете
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
