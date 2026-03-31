Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Верховный суд Испании признал поцелуй в руку без согласия актом сексуального насилия

Shutterstock/FOTODOM

Верховный суд Испании признал поцелуй в руку без согласия актом сексуального насилия, пишет Daily Mail.

Суд подтвердил приговор мужчине, который в 2023 году на автобусной остановке в пригороде Мадрида поцеловал руку женщине без ее согласия и жестом предложил ей сопровождать его за деньги.

Сторона защиты настаивала, что речь идет о незначительном уличном домогательстве, однако суд отклонил эти доводы. В постановлении подчеркивается, что любой физический контакт сексуального характера без согласия выходит за рамки подобных правонарушений.

Суд указал, что мужчина действовал с намерением нарушить сексуальную неприкосновенность женщины. В решении также отмечается, что подобные действия представляют собой посягательство на личность, сводя человека к объекту.

В результате мужчине оставили в силе ранее назначенное наказание — штраф в размере $1700.

Ранее в Англии суд признал дискриминацией фразу «женщина должна знать, как делать уборку».

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!