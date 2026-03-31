Суд в Испании признал поцелуй в руку без согласия сексуальным насилием

Верховный суд Испании признал поцелуй в руку без согласия актом сексуального насилия, пишет Daily Mail.

Суд подтвердил приговор мужчине, который в 2023 году на автобусной остановке в пригороде Мадрида поцеловал руку женщине без ее согласия и жестом предложил ей сопровождать его за деньги.

Сторона защиты настаивала, что речь идет о незначительном уличном домогательстве, однако суд отклонил эти доводы. В постановлении подчеркивается, что любой физический контакт сексуального характера без согласия выходит за рамки подобных правонарушений.

Суд указал, что мужчина действовал с намерением нарушить сексуальную неприкосновенность женщины. В решении также отмечается, что подобные действия представляют собой посягательство на личность, сводя человека к объекту.

В результате мужчине оставили в силе ранее назначенное наказание — штраф в размере $1700.

Ранее в Англии суд признал дискриминацией фразу «женщина должна знать, как делать уборку».