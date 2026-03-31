Названо число россиян, сидящих в СИЗО и тюрьмах Южной Кореи

Посольство РФ в Сеуле: под арестом и в тюрьмах Южной Кореи находятся 136 россиян

В тюрьмах и следственных изоляторах Южной Кореи по данным на конец декабря 2025 года находились под стражей около 140 российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Сеуле.

«По данным на конец декабря, в СИЗО и тюрьмах Южной Кореи находились 136 человек», — уточнили в дипломатическом представительстве РФ.

Как уточняет МИД России, подозреваемых в совершении уголовных преступлений в Южной Корее россиян могут поместить в камеру предварительного заключения на срок до 10 дней, разрешая контакты только с консулом или адвокатом — если на него есть деньги (бесплатный защитник предоставляется уже в суде).

Из КПЗ обвиняемого переводят в СИЗО или тюрьму до вынесения приговора и его вступления в силу. Иностранцев в большинстве случаев содержат в одиночных камерах. Им бесплатно выдают тюремную робу, а из личных вещей разрешают оставить только очки, остальное надо покупать в спецмагазине.

По распорядку дня арестанты и заключенные должны вставать в 06:30. Пять раз в неделю их выводят на получасовую прогулку. Питание трехразовое, меню делится на корейское и европейское. Разрешены письма и свидания, передачи печатной продукции. Медицинские услуги, включая стоматологические, предоставляются по запросу.

Осужденных иностранцев содержат в тюрьмах городов Тэчжон и Чхонан, женщин — в Чхончжу. Если им дали меньше полугода (или с учетом предварительного заключения им осталось сидеть меньше 6 месяцев), они остаются в СИЗО, а потом подлежат депортации.

