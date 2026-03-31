Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Названо число россиян, сидящих в СИЗО и тюрьмах Южной Кореи

Посольство РФ в Сеуле: под арестом и в тюрьмах Южной Кореи находятся 136 россиян
В тюрьмах и следственных изоляторах Южной Кореи по данным на конец декабря 2025 года находились под стражей около 140 российских граждан. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на посольство России в Сеуле.

«По данным на конец декабря, в СИЗО и тюрьмах Южной Кореи находились 136 человек», — уточнили в дипломатическом представительстве РФ.

Как уточняет МИД России, подозреваемых в совершении уголовных преступлений в Южной Корее россиян могут поместить в камеру предварительного заключения на срок до 10 дней, разрешая контакты только с консулом или адвокатом — если на него есть деньги (бесплатный защитник предоставляется уже в суде).

Из КПЗ обвиняемого переводят в СИЗО или тюрьму до вынесения приговора и его вступления в силу. Иностранцев в большинстве случаев содержат в одиночных камерах. Им бесплатно выдают тюремную робу, а из личных вещей разрешают оставить только очки, остальное надо покупать в спецмагазине.

По распорядку дня арестанты и заключенные должны вставать в 06:30. Пять раз в неделю их выводят на получасовую прогулку. Питание трехразовое, меню делится на корейское и европейское. Разрешены письма и свидания, передачи печатной продукции. Медицинские услуги, включая стоматологические, предоставляются по запросу.

Осужденных иностранцев содержат в тюрьмах городов Тэчжон и Чхонан, женщин — в Чхончжу. Если им дали меньше полугода (или с учетом предварительного заключения им осталось сидеть меньше 6 месяцев), они остаются в СИЗО, а потом подлежат депортации.

Ранее стало известно, сколько россиян сидят в американских тюрьмах.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!