В США отец заживо похоронил 11-месячного сына, пишет Daily Mail.

По данным следствия, 43-летний Джон Хэннон вывел на прогулку своего 11-месячного сына, после чего ребенок пропал. Вернувшись домой, мужчина заявил матери мальчика, что передал его бабушке.

Когда мать ребенка не получила никаких подтверждений, она обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Уже на следующий день тело младенца было обнаружено в канаве у дороги. По данным судебно-медицинской экспертизы, у ребенка был перелом черепа, а в дыхательных путях обнаружили землю. Специалисты пришли к выводу, что он мог быть похоронен заживо.

Следствие установило, что коляска ребенка находилась неподалеку от места обнаружения тела, а следы указывали на то, что мужчина находился там вместе с сыном. Во время допроса Хэннон отрицал, что причинял вред ребенку, однако признал, что оставил его, полагая, что тот уже мертв. В материалах дела также говорится, что мужчина заявил о «ошибке» и признал, что «в какой-то момент любил своих детей».

Подозреваемый был задержан позже — его нашли в автодоме, где он прятался под одеялом. Как выяснилось, ранее Джон уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2024 году он отбывал наказание по обвинениям, связанным с насилием. Семья также находилась под наблюдением социальных служб.

Местные власти заявили, что случившееся стало тяжелым ударом для сообщества и пообещали добиться справедливости по делу.

Ранее известного певца признали виновным в сексуальном насилии над дочерями.