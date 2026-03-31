Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

Daily Mail: В США арестовали отца, закопавшего живым 11-месячного сына
Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

В США отец заживо похоронил 11-месячного сына, пишет Daily Mail.

По данным следствия, 43-летний Джон Хэннон вывел на прогулку своего 11-месячного сына, после чего ребенок пропал. Вернувшись домой, мужчина заявил матери мальчика, что передал его бабушке.

Когда мать ребенка не получила никаких подтверждений, она обратилась в полицию с заявлением о пропаже. Уже на следующий день тело младенца было обнаружено в канаве у дороги. По данным судебно-медицинской экспертизы, у ребенка был перелом черепа, а в дыхательных путях обнаружили землю. Специалисты пришли к выводу, что он мог быть похоронен заживо.

Следствие установило, что коляска ребенка находилась неподалеку от места обнаружения тела, а следы указывали на то, что мужчина находился там вместе с сыном. Во время допроса Хэннон отрицал, что причинял вред ребенку, однако признал, что оставил его, полагая, что тот уже мертв. В материалах дела также говорится, что мужчина заявил о «ошибке» и признал, что «в какой-то момент любил своих детей».

Подозреваемый был задержан позже — его нашли в автодоме, где он прятался под одеялом. Как выяснилось, ранее Джон уже попадал в поле зрения правоохранительных органов. В 2024 году он отбывал наказание по обвинениям, связанным с насилием. Семья также находилась под наблюдением социальных служб.

Местные власти заявили, что случившееся стало тяжелым ударом для сообщества и пообещали добиться справедливости по делу.

Ранее известного певца признали виновным в сексуальном насилии над дочерями.

 
Теперь вы знаете
Рассрочки зарегулировали, ввоз товаров из ЕАЭС усложнили: что изменится для бизнеса и ИП с 1 апреля
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!