Стало известно, сколько россиян не помогают попрошайкам на улице

KP.RU: 89% россиян заявили, что не верят попрошайкам на улице

Больше половины россиян заявили, что не верят попрошайкам на улице и не помогают им. Это следует из опроса kp.ru.

Согласно результатам исследования, 89% респондентов поделились, что считают попрошаек аферистами, которые давят на жалость в попытках вымогать деньги. Поэтому эти россияне не дают деньги таким бездомным. Они придерживаются мнения, что каждый человек способен взяться за ум и заработать хотя бы немного средств своими силами.

Однако другие 8% участников опроса признались, что подают милостыню. Респондентам жаль тех, кто просит помощи на улице, поскольку человек может и правда быть в беде и нуждаться в помощи.

Оставшиеся 3% опрошенных проголосовали за вариант «другое». Россияне рассказали, что ведут себя в зависимости от ситуации.

Заместитель руководителя фонда помощи бездомным животным «Найди друга» Виктория Писаренко до этого говорила, что при желании помочь бездомным животным, содержащимся в приютах или клиниках, важно позвонить в организацию и попросить лично навестить зверей, которым нужна финансовая поддержка.

Ранее почти половина россиян пожаловались, что соседи мусорят в подъезде.