Россиянам объяснили, почему принесенную из леса вербу лучше промывать водой

Врач Гведашвили: вместе с вербой из леса можно принести насекомых и клещей

На ветках вербы, особенно если их нарвали в лесу или у дороги, могут быть насекомые, клещи или их яйца. Об этом в интервью РИАМО предупредила аллерголог-иммунолог, педиатр сети клиник «Персона» и «Прозрение» Теона Гведашвили.

Она посоветовала внимательно осмотреть ветки. Они должны быть чистыми, без видимой живности, наростов и паутины.

«Лучше всего положить их в воду (холодную или чуть теплую) минут на 10-15. За это время все, кто мог там случайно оказаться, либо всплывут, либо отпадут сами. Вода смоет и пыль, и потенциальных непрошеных гостей. После этого ветку можно обсушить и ставить в вазу», — сказала Гведашвили.

Чтобы снизить контакт с возможными аллергенами, вербу следует ставить подальше от мест постоянного присутствия, таких как спальня или гостиная. Вазу лучше разместить в прихожей или на лоджии, добавила она.

Вербное воскресенье — один из важнейших дней в православном календаре, предваряющий Пасху. Его дата ежегодно меняется, поскольку зависит от празднования Светлого Христова Воскресения. В свою очередь, дата Пасхи определяется по лунно-солнечному календарю. Вербное воскресенье всегда отмечается за неделю до Пасхи, в этом году — 5 апреля.

