Тело умершего северокорейца пролежало несколько часов на детской площадке в Новой Москве

Тело выходца из КНДР несколько часов пролежало на детской площадке в Троицке

В Троицке в Новой Москве на детской площадке обнаружили труп мужчины из Северной Кореи. Как рассказали «Газете.Ru» очевидцы, тело пролежало больше двух часов — за происходящим наблюдали дети.

«Вчера проходили мимо места происшествия. Не очень приятное зрелище. Лежало тело, накрытое, огорожено лентой прямо напротив забора площадки. Рядом стояли сотрудники полиции. Тело лежало около 2 часов или даже больше. Прохожие реагировали по-разному. Кто-то был шокирован, кто-то же в испуге — особенно пожилые люди. Маленькие дети гуляли на этой площадке, смотря на тело, подростки проходили поближе, кто-то фоткал. Детей не уводили», — рассказала очевидица Ирина.

Издание «Московский Комсомолец» до этого сообщило, что тело умершего мужчины обнаружили 30 марта в 13:30. Очевидцы видели, как тело северокорейца выгрузили из автобуса соотечественники. По информации издания, мужчина работал на стройке, где и получил смертельную травму.

Ранее стало известно, что в Подмосковье расследуют случай возможного заражения оспой обезьян.