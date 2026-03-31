Мужчина, которого 2 года незаконно держали в психиатрической больнице, получит $970 тыс.

В США мужчина получит $970 тысяч за то, что его два года незаконно держали в психиатрической больнице, пишет Daily Mail.

Джошуа Спристерсбах был арестован по ордеру, выданному на другого человека — Томаса Каслберри. При этом настоящий Каслберри уже находился в заключении на Аляске с 2016 года.

Согласно иску, ранее полиция дважды ошибочно принимала Спристерсбаха за Каслберри, но не исправила данные в системе. Несмотря на наличие отпечатков пальцев и фотографий, которые могли подтвердить, что это разные люди, ошибка так и не была устранена.

В день ареста Спристерсбах находился в Гонолулу и ожидал раздачи еды в очереди для бездомных. Сам мужчина утверждал, что его принимают за другого человека, однако его слова проигнорировали.

После задержания он провел четыре месяца в исправительном центре, а затем более двух лет — в государственной психиатрической больнице. Там его принудительно лечили психотропными препаратами.

Освободили Спристерсбаха только после дополнительной проверки, инициированной одним из врачей. Анализ отпечатков пальцев подтвердил, что он не является разыскиваемым человеком.

В иске утверждается, что сотрудники полиции, государственные защитники и медицинский персонал имели все возможности исправить ошибку, но не сделали этого. Более того, даже после предоставления удостоверения личности его продолжали считать другим человеком.

В результате судебных разбирательств город и округ Гонолулу согласились выплатить Спристерсбаху $975 тысяч компенсации. Дополнительно он может получить еще $200 тысяч от штата.

Адвокаты мужчины отмечают, что без исправления официальных записей он все еще рискует снова быть ошибочно арестованным.

