Дачникам объяснили, как спланировать посадки в огороде

Дачникам стоит планировать посадки в огороде и стараться не сажать одно и то же растение и в целом одну культуру на грядку каждый год. Об этом «Москве 24» рассказал агроном Владимир Викулов.

Так, например, пасленовые (томат, картофель, баклажан, перец) или тыквенные (огурец, тыква) не нужно высаживать друг за другом, поскольку почва «устает» от одной культуры. Эксперт пояснил, что схожие растения употребляют и выделяют одинаковые вещества, поэтому через год им будет сложно расти на той же земле.

При этом агроном опроверг миф о том, что некоторые растения могут угнетать рост друг друга.

«Также считается, что петрушку стоит сажать рядом с клубникой и земляникой, потому что эфирные масла зелени отпугивают муравьев от ягод. Но на самом деле это не очень помогает», — подчеркнул Викулов.

Он посоветовал заранее продумать, какие растения могут затенять все остальные, а также учесть то, что есть влаголюбивые культуры, которые требуют частого полива. Среди них — огурцы, кабачки, патиссоны, тыква, капуста, их лучше сажать ближе к источнику воды.

