В Башкирии арестовали топ-менеджера автодора

В Благовещенске замначальника филиала АО «Башкиравтодор» арестовали в рамках дела о получении взятки. Об этом сообщает Следственный комитет Башкирии в своем Telegram-канале.

«По версии следствия, фигурант с мая по август 2024 года получал незаконное денежное вознаграждение от индивидуального предпринимателя за незаконное предоставление взяткодателю во временное пользование автотранспортных средств и самоходной техники, принадлежащей филиалу АО «Башкиравтодор», — говорится в публикации.

В результате топ-менеджер получил свыше 280 тыс. рублей. Подсудимому выбрали меру пресечения в виде заключения под стражу.

До этого гендиректору АО «Башкиравтодор» и двум его сообщникам предъявили обвинение в мошенничестве на сумму 91 млн рублей при ремонте дорог, у обвиняемых изъяты два внедорожника Mercedes-Benz G-Class.

В 2021 году между АО «Башкиравтодор» и ООО «Киви» был заключен договор на перевозку стройматериалов в рамках выполнения проекта «Безопасные и качественные дороги». После этого были сфабрикованы отчетные документы и оплачена работа, хотя по факту она не выполнялась. Выделенным на это 91 млн рублей сообщники распорядились по своему усмотрению.

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