Эксперт объяснил, как повысить эффективность сотрудников

Для повышения эффективности сотрудников важно не только грамотно организовать рабочие процессы в компании, но и уделить внимание психологическому состоянию работников. Об этом газете «Известия» рассказал управляющий партнер кадровой компании Cornerstone Владислав Быханов.

Специалист объяснил, что если сотрудник находится в режиме постоянной тревоги, его когнитивные ресурсы истощаются, а мозг начинает работать в режиме «выживания». В результате снижается концентрация, увеличивается число ошибок, а также ухудшаются память и способность принимать решения. На фоне того что работник акцентирует внимание на своих внутренних переживаниях, снижается общий уровень продуктивности.

По словам эксперта, особенно распространенным последствием тревожности становится псевдозанятость, при которой сотрудник занят весь день, но выполняет крайне небольшой объем задач. Также он начинает совершать много ошибок и переделок, из-за которых начинает ускоряться выгорание. Кроме того, есть риск снижения инициативы, так как любые нестандартные решение расцениваются как риск.

Повысить производительность не получится без системной работы с психологическим состоянием сотрудников. Специалист подчеркнул, что необходимо выстроить прозрачную коммуникацию в компании и снизить уровень неопределенности. Не менее важно контролировать информационный поток, ограничить потребление негативных новостей и соблюдать режим восстановления.

Он также посоветовал четко разделять зоны ответственности.

«Когда человек берет на себя больше, чем может контролировать, растет тревожность. Решение — четкое распределение задач, отказ от «размытых» ролей», — предупредил эксперт.

