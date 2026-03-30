Уральские школьники издевались над инвалидом, бросая ему в ноги петарды, и попали на видео

На Урале школьники издевались над инвалидом, бросая ему в ноги петарды

На Урале компания школьников издевалась над инвалидом, бросая ему прямо под ноги петарды. Об этом сообщает Telegram-канал «Подслушано Каменск-Уральский».

Инцидент произошел на бульваре Парижской коммуны в городе Каменске-Уральском. На видеозаписи, опубликованной в соцсетях, видно, как группа детей целенаправленно кидает петарды под ноги мужчине-инвалиду, который передвигается с палочкой.

Жертва школьников вынуждена была уворачиваться, в то время как дети воспринимали происходящее как забаву.

Прокуратура Свердловской области организовала проверку по факту случившегося. В данный момент стражи порядка устанавливают детали случившегося и личности школьников.

Ранее ростовчанин обстрелял подростков из винтовки за то, что они бросали камни в его гараж.

 
