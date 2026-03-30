В Совфеде напомнили о медицинских льготах для многодетных семей

Несовершеннолетние дети из многодетных семей в поликлиниках имеют право получить медпомощь вне очереди – это предусмотрено федеральным законодательством. Об этом в беседе с RT напомнил сенатор Игорь Мурог.

Он отметил, что соответствующий порядок закреплен в указе президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

«Для подтверждения статуса необходимо предъявить документ, удостоверяющий многодетность (например, удостоверение многодетной семьи)», — отметил Мурог.

Это правило распространяется как на врачей общей практики, так и на узких специалистов – например, неврологов, хирургов, педиатров, пояснил член Совфеда. Он также предупредил, что в регионах на местном уровне могут действовать свои нормы касательно права на первоочередной прием детей из многодетных семей – например, список льгот может быть шире, могут действовать и другие меры поддержки.

До этого сообщалось, что Минтруд планирует обновить правила назначения единого пособия для многодетных семей. Пособия будут начисляться с учетом сохранения выплат для многодетных при небольшом превышении уровня дохода. Новые правила представлены на общественное обсуждение.

Ранее Госдума приняла закон о защите имущества многодетных семей.