Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаНаводнение на КавказеПереговоры о мире на Украине
Общество

В Совфеде напомнили о медицинских льготах для многодетных семей

Сенатор Мурог: дети из многодетных семей в больницах обслуживаются вне очереди
Несовершеннолетние дети из многодетных семей в поликлиниках имеют право получить медпомощь вне очереди – это предусмотрено федеральным законодательством. Об этом в беседе с RT напомнил сенатор Игорь Мурог.

Он отметил, что соответствующий порядок закреплен в указе президента РФ «О мерах по социальной поддержке многодетных семей» и в ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан».

«Для подтверждения статуса необходимо предъявить документ, удостоверяющий многодетность (например, удостоверение многодетной семьи)», — отметил Мурог.

Это правило распространяется как на врачей общей практики, так и на узких специалистов – например, неврологов, хирургов, педиатров, пояснил член Совфеда. Он также предупредил, что в регионах на местном уровне могут действовать свои нормы касательно права на первоочередной прием детей из многодетных семей – например, список льгот может быть шире, могут действовать и другие меры поддержки.

До этого сообщалось, что Минтруд планирует обновить правила назначения единого пособия для многодетных семей. Пособия будут начисляться с учетом сохранения выплат для многодетных при небольшом превышении уровня дохода. Новые правила представлены на общественное обсуждение.

Ранее Госдума приняла закон о защите имущества многодетных семей.

 
Теперь вы знаете
Разметки на дороге не было видно, но пришел штраф? Как доказать, что вы не нарушали
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!