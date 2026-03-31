Ветеринар объяснил, как питомцы проявляют стресс

Изменения в поведении питомца, в том числе агрессия, побеги, могут быть вызваны стрессом, связанным с физиологическими процессами или с изменениями в привычной среде. Об этом Pravda.Ru рассказал главный врач Крылатской ветеринарной клиники, член Анестезиологического ветеринарного общества Дмитрий Дмитриев.

По его словам, зачастую тревога может возникать на фоне влияния полового поведения у нестерилизованных питомцев — это связано с гормональными процессами, которые усиливают возбудимость животного. Кроме того, перемены могут возникать из-за появления новых членов семьи, гостей или смены обстановки в доме.

«Если меняется обстановка, например, появляются новые люди в доме или гости, это может вызывать стресс у животного. Кошки и собаки могут реагировать на это достаточно остро. Также стрессом может быть смена корма, особенно у кошек, которые часто бывают чувствительными к таким делам. В этих случаях животные могут отказываться от еды или вести себя необычно. Например, могут мочиться в неположенных местах», — отметил Дмитриев.

В случае, если помочь питомцу самостоятельно не получается, стоит обратиться к ветеринару, заключил он.

Врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков до этого говорил, что домашние животные могут по-разному воспринимать гостей, например, кошка способна укусить незнакомцев, которые сразу пытаются ее погладить.

