Названы причины, почему гости могут вызывать агрессию у кошек и собак

Ветеринар Шеляков: собаки могут проявлять агрессию к гостю из-за резкого запаха
Домашние животные могут по-разному воспринимать гостей, например, кошка способна укусить незнакомцев, которые сразу пытаются ее погладить. Об этом «Москве 24» рассказал врач-ветеринар высшей квалификационной категории Михаил Шеляков.

По его словам, с ними лучше не знакомиться насильно, поскольку приближение незнакомого человека для них является сигналом тревоги, а выкинутая в их сторону рука — воспринимается как прямая атака. Эксперт отметил, что для знакомства с питомцем лучше подождать, пока он сам подойдет.

Собаки, напротив, зачастую любят, когда к ним подходят и гладят. Эти животные воспринимают информацию с помощью носа, поэтому они могут проявлять агрессию на гостя, если от него исходит резкий запах парфюма, алкоголя, лакокрасочных материалов.

«Многие ошибочно полагают, что питомцам свойственно проявлять агрессию к тем, от кого пахнет другим животным. На самом деле и у кошки, и у собаки это скорее вызовет интерес, и они начнут тщательно принюхиваться к гостю», – отметил Шеляков.

Эксперт добавил, что питомцев не стоит физически наказывать за агрессию гостя, нужно просто грозным тоном выразить свое недовольство.

Ветеринарный врач AlphaPet Дарья Богданова до этого говорила, что кошка может потерять аппетит и начать отказываться от еды из-за сильного стресса, проблем со здоровьем или перемен в рационе. Специалист подчеркнула, что в большинстве случаев потеря аппетита у кошек оказывается не простым капризом, а симптомом плохого самочувствия.

Ранее ветеринар назвал четыре способа, как защитить кошек и собак от клещей.

 
В России опять заговорили о переносе январских выходных на май. Почему это никак не сделают?
