Врач раскрыла пользу пектина в мармеладе

Пектин в составе мармелада является структурным элементом клеточных стенок растений, который способен работать как губка в кишечнике. Об этом Pravda.Ru рассказала врач-терапевт Наталья Лаврентьева.

Так, этот сложный углевод связывает тяжелые металлы и токсины, что делает мармелад полезным десертом в современной кондитерской индустрии. Однако при этом в его составе не должно быть избытка синтетических красителей, которые могут перегружать лимфатическую систему. Агар-агар, который является альтернативой пектину, может помочь ускорить метаболизм через растительные нутриенты, создает чувство сытости за счет своей способности увеличиваться в объеме и помогает избежать переедания.

«Мармелад на основе натуральных соков и пектина может быть полезен для профилактики застойных явлений в ЖКТ. Главное — учитывать общий гликемический фон рациона, чтобы не спровоцировать метаболический шок, характерный для экстремальных ограничений», — заключила Лаврентьева.

Детский врач-эндокринолог «СМ-Клиника» для детей Дарья Хайкина в беседе с «Газетой.Ru» говорила, что детские витамины в виде мармелада могут нанести ребенку гораздо больше вреда, чем пользы.

Ранее родителей предупредили об опасности мармелада с кофеином для детей.

 
