В США пара заставила девочку стать суррогатной матерью

В США супружеской паре предъявили тяжкие обвинения по делу о насилии над 14-летней девочкой, которую, по версии следствия, заставили забеременеть. Об этом сообщает издание Independent.

По данным газеты, в штате Невада полиция задержала 36-летних Натана Потье и его партнершу Эрику Палмер из Оклахома-Сити. Потье обвиняют в сексуальном насилии над несовершеннолетней, Палмер — в содействии этому преступлению. Следствие считает, что пара использовала подростка как суррогатную мать.

Расследование началось в декабре прошлого года после сообщения службы защиты детей. Поводом стало то, что девочка, находившаяся под опекой пары, забеременела двойней. В судебных документах, на которые ссылаются СМИ, указано, что предполагаемым отцом детей является Потье.

Палмер, как сообщили правоохранители, призналась полиции, что хотела иметь детей от своего партнера, но не могла забеременеть из-за ранее проведенной операции.

В ходе расследования следователи получили ордер на сбор ДНК Потье во время медицинского осмотра девочки, чтобы подтвердить отцовство. Однако до этого пара покинула штат.

Правоохранители отработали несколько версий, после чего установили местонахождение подозреваемых и провели операцию по их задержанию. 17 марта 2026 года Потье и Палмер задержали в городе Спаркс сотрудники оперативной группы Маршальской службы США по борьбе с особо опасными преступниками.

По данным СМИ, сама пострадавшая девочка сейчас находится в приемной семье.

