Россиянам дали совет, что посадить на даче в марте

В марте дачники могут начинать сажать на участке холодостойкие культуры. Об этом aif.ru рассказал агроном Павел Лагута.

«Из корнеплодов это прежде всего морковь, редис, пастернак, из листовых культур — шпинат, укроп, петрушка, салаты холодного типа. Также хорошо себя показывают горох, бобы, лук-чернушка на зелень и на севок», — объяснил специалист.

Он отметил, что такие культуры можно сажать даже на тех участках, где все еще лежит снег. При этом в мартовские посевы рекомендуется уменьшать глубину. Мелкие семена стоит сажать на 1-1,5 сантиметра, а средние — максимум на 2 сантиметра.

Агроном предупредил, что глубокий посев в начале весны, когда земля все еще остается холодной, становится причиной того, что семена продолжают «лежать» до мая.

Эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова до этого говорила, что перед началом дачного сезона нужно провести дезинфекцию в теплице и обновить верхний слой грунта. По словам специалиста, слои почвы необходимо обновлять один раз в три года, так как посадки со временем истощают землю и забирают из нее питательные вещества.

