Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранПереговоры о мире на Украине
Общество

В России появился новый ГОСТ на шариковые ручки

PawelKacperek/Shutterstock/FOTODOM

Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки. Об этом сообщило РИА Новости.

Предыдущий был введен в 1992 году и переиздан в 2005 году.

Стандарт впервые устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки. Металлические детали ручек должны быть произведены из коррозионно-стойких металлов и иметь защитно-декоративное покрытие. Помимо этого, материалы не должны представлять вред для здоровья человека.

Согласно документу, ручка должна писать без нажима с первого касания бумаги, а нанесенная линия — не оставлять отпечатка.

Длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 метров для стержней, у которых диаметр более 3 мм, а для более тонких — не менее 200 метров.

Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября.

С 1 мая в России начнет действовать новый ГОСТ на бритвенные системы, который заменит стандарт, действовавший более 20 лет.

Ранее в России объяснили «эпидемию» ГОСТов.

 
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!