В России появился новый ГОСТ на шариковые ручки

Росстандарт принял новый ГОСТ на шариковые ручки. Об этом сообщило РИА Новости.

Предыдущий был введен в 1992 году и переиздан в 2005 году.

Стандарт впервые устанавливает требования к материалам и конструкции, вводит классификацию изделий, а также описывает методы испытаний, правила маркировки и упаковки. Металлические детали ручек должны быть произведены из коррозионно-стойких металлов и иметь защитно-декоративное покрытие. Помимо этого, материалы не должны представлять вред для здоровья человека.

Согласно документу, ручка должна писать без нажима с первого касания бумаги, а нанесенная линия — не оставлять отпечатка.

Длина непрерывной линии без клякс должна составлять не менее 400 метров для стержней, у которых диаметр более 3 мм, а для более тонких — не менее 200 метров.

Новый стандарт начнет действовать с 1 сентября.

