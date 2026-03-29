ФНС начала облагать НДФЛ банковский кэшбек

«Ъ»: ФНС начала взимать налог с банковского кешбэка
ФНС России начала считать банковский кэшбэк инвестиционным доходом и взимать с него 15% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Об этом пишет «Коммерсантъ».

В 2025 году житель России Никита Стариков, разместивший около 8 миллионов рублей на вкладах, получил уведомление от налоговой инспекции о доначислении НДФЛ. Причиной стало включение в налогооблагаемую базу 480 тысяч рублей, полученных в виде кэшбэка по премиальной банковской карте за год.

Хотя процентный доход по депозитам (2,2 млн рублей) сам по себе не превышал лимит для 13% ставки, добавление кэшбэка к общей сумме дохода изменило расчеты, что привело к необходимости уплаты дополнительного налога.

В прошлом году россияне заработали на банковских депозитах рекордные 10 триллионов рублей, что обеспечило значительный приток налогов. Как отмечает независимый эксперт Семен Новопрудский, чем выше ставки, тем больше поступлений в бюджет — и в 2026 году ожидается их дальнейший рост.

24 марта правительство одобрило законопроект, который обяжет Центробанк передавать в Федеральную налоговую службу сведения о гражданах, получающих на банковскую карту деньги без уплаты налогов. В пояснительной записке к законопроекту говорится, что он расширяет информационный обмен между ФНС и ЦБ в рамках мероприятий по «обелению» отдельных секторов экономики.

